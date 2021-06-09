По его словам, Кремлю "всегда есть о чем говорить".

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В интервью пропагандистскому каналу "Россия 24" он заявил, что Кремль не устроила тема разговора, которую якобы предложил официальный Киев.

"Разумеется, нам всегда есть о чем говорить, имея в виду, что мы соседи... Когда мы спросили на уровне администрации, а о чем же предполагается поговорить - мы получили ответ... в целом предлагалось говорить о международной безопасности... Мне думается, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - сказал Путин.

Он также в очередной раз заявил о необходимости прямого диалога с террористами на оккупированном Донбассе. По словам Путина, этого якобы требовал во время своего президентства Петр Порошенко, подписывая Минские соглашения.

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"Так прописано в Минских соглашениях, под ними стоят подписи непризнанных "республик". Более того, тогдашний президент Украины Порошенко настаивал, на том, чтобы были поставлены подписи "руководителей" этих двух "республик". Они просили нас об этом. И представители Донбасса не хотели этого делать, нам пришлось провести с ними достаточно большую работу. Мы убедили их, что это целесообразно и нужно сделать", - отметил он.

Встреча Зеленского с Путиным: что известно

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". При этом он в очередной раз повторил, что для решения "проблемы Донбасса" руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже потом с Россией.

Позже в интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

20 мая Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет работы на посту президента Украины вновь выразил убеждение, что его встреча с президентом РФ должно состояться или на Донбассе, или на нейтральной территории.

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Автор: Юрий Годован