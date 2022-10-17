Пауза в боевых действиях даст Путину возможность подготовиться к новому наступлению на Украину.

Президент РФ Владимир Путин воспользуется любой приостановкой в войне, чтобы подготовить базу для нового наступления на Украину.

Об этом говорится в докладе экспертов американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что намерения Путина в отношении Украины вряд ли изменится от того, произойдет ли какое-то прекращение огня или урегулирование.

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В связи с этим, как отметили эксперты, РФ воспользуется любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить достижения и заморозить линию фронта в лучшей для себя конфигурации, а еще это позволит Путин подготовиться к новой агрессии против Украины.

"Те, кто стремится к прочному миру в Украине, должны сопротивляться искушению заморозить линии боевых действий за пределами международных границ Украины", - предупредили аналитики.

Переговоры между Украиной и РФ

Киев отказался вести переговоры с Москвой, пока Россией руководит Владимир Путин. Такое решение приняло СНБО, и 4 октября его ввел в действие украинский лидер Владимир Зеленский.

РФ 10 октября осуществила массированную атаку на украинскую территорию - использовала ракеты и дроны-камикадзе. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российская сторона ракетным террором пытается склонить Украину к переговорам.

Как пояснил бывший глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж, Путин сейчас загнан в угол и ему критически необходимо перемирие в войне с Украиной чтобы не потерять захваченные территории, перегруппировать силы и подготовить резервы.

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