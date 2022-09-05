Российской армии в Украине грозит потеря боеспособности, отметил полковник ВСУ.

Кремлю катастрофически необходимо прекращение огня в Украине, поскольку потери России во время войны в украинском государстве превышают возможности поставки ресурсов по их восполнению.

Количество оккупантов в нашей стране может уменьшиться, и армия РФ будет терять боеспособность, рассказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Олег Жданов в эфире телемарафона.

"Я бы ситуацию в Кремле на сегодняшний день сравнил бы как, помните, в фильме "Кин-дза-дза!": "А где ваше начальство? А начальство на другой планете". Так вот Кремль на другой планете находится…", – сказал собеседник.

Полковник ВСУ заявил, что "Кремлю катастрофически нужно перемирие, прекращение огня".

"Потому что количество потерь на сегодняшний день превышает… возможности поставки ресурсов по их восполнению. И вот эта разница чем дальше будет расти больше. А это значит, что армия будет уменьшаться на территории Украины, а если она будет уменьшаться, она будет терять боеспособность… потери будут увеличиваться, и мы будем вести контрнаступательные действия на тех участках, где будет снижение боеспособности российских войск…", – объяснил эксперт.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину. Кремль назвал действия своих оккупационных войск "спецоперацией" якобы для "денацификации" и "демилитаризации" нашей страны.

Враги открывали огонь по гражданским и военным объектам, а также захватывали населенные пункты. Только в одном Мариуполе жертвами захватчиков стали десятки тысяч человек.

Между представителями украинской и российской сторон были переговоры, но они не привели даже к прекращению огня.

В конце августа глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что РФ имеет такое представление о мирных переговорах – ее представители приехали, положили на стол ультиматум о полной капитуляции Киева, и украинская сторона должна с этим согласиться. Министр подчеркнул, что позиция украинского государства другая – Киев хочет, чтобы был диалог.

4 сентября спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским "о том, как будут выполняться условия для прекращения "спецоперации".

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