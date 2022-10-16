По словам Соскина, Суровикину не жаль даже своих сограждан.

Директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин описал тактику РФ и Сергея Суровикина, которого назначили командовать российской армией в Украине. Этот генерал является смертоубийцей, которого нужно ликвидировать.

Таким мнением Соскин поделился в интервью УНИАН.

Социолог прокомментировал информацию о том, что Минобороны РФ собирает, как в ЧВК "Вагнер", осужденных из колоний. По словам Соскина, это не Шойгу "подыгрывает" Путину, это все дело рук Суровикина.

"Это не Шойгу уже, это Суровикин. Это его тактика. Это вообще человек, как я понимаю, стоящий абсолютно вне поля каких-то моральных принципов. Это убийца. Если сложить Пригожина, добавить к нему Кадырова, и многих там еще других убийц, получится что-то интегральное в виде Суровикина", - указал социолог.

По словам Соскина, Суровикин является смертоубийцей. Потому генерала нужно ликвидировать.

"Это как Жуков, который бросал огромные массы людей на смерть. Суровикин – точно такой же смертоубийца. Ему своих не жалко, а нас так тем более. Ему Путин дал добро на это. Это массовый геноцид. Его надо просто "кончать", этого Суровикина. Просто создать бригады охотников за его скальпом и начинать охотиться", - отметил эксперт.

Соскин добавил, что ликвидация Путина пока что "не в наших возможностях", а вот Суровикина устранить проще, так как он должен ездить на фронт. А потому к генералу легче "подобраться".

"Это – убийца. Это как Бен-Ладен. Это как "Исламское государство" - США сейчас ликвидировали нескольких его лидеров. Суровикин - террорист такого же уровня. И он ориентирован на уничтожение и массовые убийства украинцев. Ну, а своих же россиян он просто рассматривает как материал, которым надо выполнить задачу. То есть, ему надо, например, захватить украинскую крепость. Для этого он готов сделать пирамиду из трупов своих же соотечественников, чтобы добраться до стен нашей крепости", - резюмировал Соскин.

Генерал Суровикин: что о нем известно

26 июня стало известно, что руководителем оккупационными российскими войсками на юге Украины назначили Сергея Суровикина, который отличается особой жесткостью и является "любимчиком" Путина.

Суровикин, так же как и Путин, укрепившийся во властном кресле после устроенных ФСБ терактов со взрывами в жилых домах для развязывания Второй чеченской войны, сделал свою карьеру на крови. На его счету - войны РФ в Таджикистане, на Кавказе и в Сирии. Из последней Суровикин привез не только звание героя России, но и кличку "Армагеддон".

По мнению российского оппозиционера, Суровикин - "отморозок, который выполнит любой приказ". Этот жестокий генерал призван загладить конфликт между Путиным и генералитетом.

Недавно стало известно, что исполнителем массированной ракетной атаки по городам Украины был именно Суровикин. А "вдохновителем" обстрела является Путин.

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