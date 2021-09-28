Скабеевой не понравилась футболка, в которой Гончаренко появился в ПАСЕ.

Народный депутат Алексей Гончаренко и известная российская пропагандистка Ольга Скабеева устроили заочную перепалку из-за футболки первого, которая не понравилась второй надписью на ней.

Все началось с того, что Гончаренко разместил в своем Телеграм-канале собственное фото, на котором на нем надета белая футболка с надписью "Less russian gas" ("Меньше российского газа"). В этой футболке Гончаренко заметили на полях ПАСЕ, сессия которой началась в Страсбурге.

"Путин - убийца, газ - его оружие! Какой есть наша стратегия борьбы против России на этой сессии ПАСЕ?", - написал он.

На публикацию Гончаренко отреагировала Скабеева - в своем Телеграме она отметила, что нардеп "забыл одну букву" и написала свой вариант - "Bless Russian Gas!" ("Благослови российский газ").

Через некоторое время Гончаренко ей ответил. "Олечка Скабеева, у меня на футболке все написано так, как и должно быть. И с этим согласны многие. А вот для вас в слове CRIMEA одна буква лишняя. Ведь в вашем случае - это CRIME. И это тоже ни для кого не секрет", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Скабеева "сгорела" из-за военных учений в Украине и проговорилась.

В понедельник, 27 сентября, в Страсбурге началась осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 30 сентября.

Бюро Ассамблеи отказалось включить в повестку дня сессии дебаты о политических преследованиях коренных народов в оккупированном Россией Крыму.

Автор: Юрий Годован