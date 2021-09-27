Украинские вопросы не попали в повестку дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом сообщила народный депутат Украины, член постоянной делегации в ПАСЕ Леся Василенко (фракция "Голос") на странице в Facebook.
"Страсбург приветствует солнечно, а вот настроения этой сессии не очень. К сожалению, в Ассамблее страх быть забрендированными "русофобами" господином Толстым (глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой - УНИАН) превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека, записанные в Конвенции", - отметила Василенко.
По ее словам, это видно по тому, что украинские вопросы не попадают в повестку дня сессии.
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"Например, тема дебатов "Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией", предложенная нашей делегацией, не получила поддержки на бюро, где именно эти темы утверждаются. Объясняют тем, что в июне буквально была принята резолюция о правах крымскотатарского народа", - сообщила Василенко.
Она отметила, что "есть нюанс и с выбором судьи от Украины в ЕСПЧ. Хотя у делегатов есть понимание, что судью от Украины уже давно надо поменять (года два как), однако идти в обсуждение ситуации на политгрупах не сильно хотят".
Василенко также сообщила, что среда, 29 сентября, будет посвящена докладам и резолюциям по экологическим правам человека и климату.
По ее информации, на текущей сессии ПАСЕ пройдут дебаты по ситуации в Афганистане, а также по миграционному кризису в Латвии, Литве и Польше и о кризисе на Западных Балканах.
"Все важное, но задержание и пытки в Крыму, так же, как и нарушения во время выборов в РФ, точно должны дополнить эти темы", - убеждена Василенко.
Как сообщалось, сегодня в Страсбурге началась осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 30 сентября.
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