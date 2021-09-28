Среди прочего Украина в ПАСЕ поднимает тему "Северного потока-2" и того, что российский газ является грязным со всех точек зрения.

Российский газ является опасным оружием в руках президента РФ Владимира Путина.

Об этом украинская делегация напомнила членам Парламентской ассамблеи Совета Европы, рассказал член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), пишет "Украина 24".

Он напомнил, что российский газ является грязным со всех точек зрения - как политической, так и экологической.

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"Я поднимаю здесь тему "Северного потока-2" и то, что российский газ является грязным со всех точек зрения. С точки зрения того, что от него финансируется война и убийства как в Украине, так и в Сирии, подрывы складов в Чехии, "Новичок" в Солсбери и так далее. Так и с точки зрения его опасности экологической, потому что Россия - это крупнейший в мире производитель метана и загрязнитель метаном окружающей среды. Метан - это газ, который наряду с углекислым газом создает тот самый парниковый эффект, глобальное потепление и другие проблемы. Россия - это 20% мировых выбросов метана. Об этом надо напоминать европейцам. Они очень заботятся и волнуются вопросами экологии, поэтому необходимо и это использовать, чтобы донести до них опасность российского газа", - сказал Гончаренко.

Он также рассказал, что подготовил на сессию ПАСЕ заявление, которое поддержали другие страны, о необходимости уменьшения зависимости Европы от российского газа.

"Хочу поблагодарить коллег из разных стран, которые поддержали это заявление. Оно набрало необходимое количество голосов и теперь будет официально внесено в документы этой сессии ПАСЕ - так называемая письменная декларация, официальное заявление. Кроме того, мы распространяем здесь открытки "Putin is a killer, gas is a weapon" (Путин убийца, а газ - это оружие). Эта тема является важной и ее необходимо поднимать", - сказал Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 сентября, в Страсбурге началась осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 30 сентября.

Бюро ПАСЕ отказалось включить в повестку дня сессии дебаты о политических преследованиях коренных народов в оккупированном Россией Крыму.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Автор: Александр Топчий