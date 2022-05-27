Леонида Слуцкого 27 мая избрали новым главой Либерально-демократической партии России (ЛДПР) вместо покойного Владимира Жириновского.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины глава комитета Госдумы по международным делам и участник российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Киевом не прекращены.

Об этом сообщает ТАСС.

"С переговорами есть определенные вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле... Этот формат, возможно, не завершен. Но я говорю максимально аккуратно", - отметил Слуцкий.

Слуцкий также заявил, что "денацификацию" в Украине нельзя повернуть вспять, а "военные преступники", как он называет защитников Украины, должны получить приговоры, "чтобы неонацизм не поднял голову".

Леонида Слуцкого 27 мая избрали новым главой Либерально-демократической партии России (ЛДПР) вместо покойного Владимира Жириновского.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступление на востоке, сконцентрировав усилия на захвате Северодонецка и Лисичанска. Таким образом россияне хотят окружить украинские силы.

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ради этого враг стянул силы с других направлений, обнажив свои позиции в Мариуполе, под Харьковом и на Донбассе.

Интенсивность боев вокруг Северодонецка должна уменьшиться к концу недели, считает Гайдай.

Кроме того, РФ продолжает наносить ракетные удары по другим украинским городам, приводя к жертвам среди гражданского населения.

Редакция NYT, в свою очередь, предполагает, что в случае провала наступления РФ "война может зайти в тупик". По мнению журналистов, чем дальше продвигаются россияне - тем уязвимее они становятся для украинских контратак. Сейчас армия РФ может, разве, похвастаться тактическими успехами в некоторых местах.

В боях с оккупантами ВСУ ликвидировали уже 29 450 врагов и уничтожили тысячи единиц техники противника.

25 мая 2022 года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что продолжение широкомасштабного наступления оккупационных войск Российской Федерации на Донбассе свидетельствует об их отказе вести сейчас переговоры о прекращении войны.

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