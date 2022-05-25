Глава ОВА признался, что на некоторых участках ситуация очень тяжелая, но оккупанты тоже "пулепробиваемые".

Российские оккупанты сосредоточились на Донбассе и стянули на Луганщину все возможные силы. Захватчики массированно обстреливают регион. Ближайшая неделя станет решающей для области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, на Луганщине воюет огромное количество оккупантов, но личный состав захватчиков не бесконечен.

"Орки заканчиваются. Они же так же пулепробиваемые, как и все остальные. Единственное - их очень много. Наши бойцы просто шокированы тем, что они как тараканы лезут изо всех щелей. Но я думаю, что ближайшая неделя покажет, все развитие событий будет на этой неделе", – заявил Гайдай.

Глава ОВА отметил, что на окраинах Северодонецка ведутся тяжелые бои, поэтому "ситуация ну очень тяжелая". На город сбрасывают авиабомбы, бьют "Градами" и "Смерчами", обстреливают артиллерией.

"Уже подошли достаточно близко российские войска, поэтому они могут обстреливать уже и минометами. Город уничтожается постоянно, круглосуточно. Ситуация в городе очень тяжелая. Вчера бои были уже на окраинах города", – рассказал он.

Гайдай уверен, что российский диктатор Владимир Путин приказал во что бы то ни стало оккупировать Луганскую область, поэтому Россия перебрасывает войска из-под Мариуполя, Харькова и Донецкой области.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что под украинским контролем находятся около 10% территории Луганщины.

На Луганщине остановлена работа последней газораспределительной станции. Теперь в дополнение к отсутствию воды и светлая область полностью осталась без газа.

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