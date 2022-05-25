Российские захватчики запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью.

В результате утренних ракетных ударов по Запорожью повреждены объекты в Шевченковском районе города и торговый центр в Александровском районе.

Об этом в Facebook сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

"К большому сожалению, в результате обстрелов погибла женщина. Также известно о четырех раненых, которым уже оказана первая медицинская помощь и отпустили домой", - пояснил чиновник.

В частном секторе города повреждены 60 домов гражданских. Данные о пострадавших уточняются.

Минобороны России ракетные удары по Запорожью подтверждает. По логике оккупантов, они попали не в дома местных жителей, а в мощности предприятия "Моторсич", что выпускает двигатели для украинских БПЛА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, 05:13 российские захватчики запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбила украинская противовоздушная оборона.

По предыдущей информации, в результате утреннего обстрела один человек погиб, еще трое ранены.

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