Как следует из слов Кулебы, переговоры находятся в тупике.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что продолжение широкомасштабного наступления оккупационных войск Российской Федерации на Донбассе свидетельствует об их отказе вести сейчас переговоры о прекращении войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в публичном интервью ведущей телеканала CNBC (США) Хэдли Гэмбл в Давосе, которое транслировалось в социальной сети Facebook.

В частности, украинского министра спросили о том, на каком этапе сейчас находятся переговоры, чтобы договориться с Россией о мире, со времени проведения встречи глав МИД Украины и России, которая состоялась 10 марта в турецкой Анталии.

Как следует из слов Кулебы, переговоры находятся в тупике.

"Вы знаете, Россия осуществляет широкомасштабное наступление на Донбассе, и вы можете вспомнить любой фильм про Вторую мировую войну, и вы легко сможете представить, какой сейчас является битва на Донбассе - танки, артиллерия, боевые вертолеты, воздушные атаки, реактивные системы залпового огня. Все вовлечено", - подчеркнул Кулеба.

"Когда вы совершаете такую операцию, вы, по сути, говорите "нет" переговорам. Если бы Россия предпочла переговоры над войной, они бы действовали по другому", - добавил Кулеба.

При этом глава МИД отметил, что когда происходит война, то Украине нужно буквально все, чтобы выиграть эту войну.

"До тех пор, пока война продолжается, это означает, что надо сделать больше. Сейчас мы сталкиваемся с большим вопросом критической нехватки реактивных систем залпового огня. Россия имеет достаточное количество и они покрывают огнем квадратные километры нашей территории, убивая и разрушая все. Нам нужно такое вооружение как можно скорее. Мы отчаянно ждем их прибытия", - подчеркнул Кулеба.

Также он сказал, что на финансовом фронте украинская экономика больше страдает от разрушений, которые наносит российская армия, чем страдает российская экономика от санкций Запада.

"До тех пор, пока Россия зарабатывает деньги на продажах нефти и газа, ее карманы достаточно полные", - добавил Кулеба.

Он отметил необходимость введения санкций против российских энергоносителей.

"Мы должны серьезно переосмыслить политику санкций", - сказал министр.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступление на востоке, сконцентрировав усилия на захвате Северодонецка и Лисичанска. Таким образом россияне хотят окружить украинские силы.

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ради этого враг стянул силы с других направлений, обнажив свои позиции в Мариуполе, под Харьковом и на Донбассе.

Интенсивность боев вокруг Северодонецка должна уменьшиться к концу недели, считает Гайдай.

Кроме того, РФ продолжает наносить ракетные удары по другим украинским городам, приводя к жертвам среди гражданского населения.

Редакция NYT, в свою очередь, предполагает, что в случае провала наступления РФ "война может зайти в тупик". По мнению журналистов, чем дальше продвигаются россияне - тем уязвимее они становятся для украинских контратак. Сейчас армия РФ может, разве, похвастаться тактическими успехами в некоторых местах.

В боях с оккупантами ВСУ ликвидировали уже 29 450 врагов и уничтожили тысячи единиц техники противника.

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