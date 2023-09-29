Украинская сторона надеется, что Польша продолжит действие законодательства по временной защите наших граждан до 2025 года.

В Польше не увеличилось негативное отношение к украинцам, несмотря на эмоции, которые связаны с предвыборной ситуацией.

Об этом сказал посол Украины в Польше Василий Зварыч в эфире телемарафона. Он напомнил, что в Польше очень активный предвыборный период, так как парламентские выборы запланированы на 15 октября.

Защита украинских беженцев

"Мы можем услышать много разных заявлений из разных политических сил, но я хочу успокоить граждан Украины, проживающих в Польше: они остаются под защитой польского государства, действует закон, который был принят еще в прошлом году в марте и продлено его действие до 4 марта 2024 года", - сказал Зварыч.

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По его словам, в Польше понимают, что беженцы из Украины не стали обузой для них, а наоборот помогают развивать местную экономику.

"Польская сторона, польское общество понимает, что украинцы в Польше это определенная дополнительная стоимость, а не бремя для польского общества, поскольку практически 900 тысяч граждан Украины, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения, трудоустроены. То есть это люди, которые легально работают, которые платят налоги, взносы в социальное страхование. И это является положительной стороной для польской экономики", - подчеркнул Зварыч.

Он убежден, что такая ситуация по поддержке украинцев будет продолжаться и дальше, и нашим гражданам не из-за чего волноваться. При этом Зварыч добавил, что украинское государство всегда говорит нашим гражданам, чтобы они готовились вернуться домой, потому что в Украине будет очень много работы по восстановлению государства.

Посол напомнил, что вчера ЕС продлил действие законодательства по временной защите граждан Украины в странах ЕС до 2025 года. "Мы надеемся, что нужное решение примет и польская сторона", - сказал он.

Зварыч отметил, что сейчас в Польше очень много эмоций, которые связаны с предвыборным периодом - идет борьба за каждый голос.

"Но нет увеличения негативного отношения по отношению к украинцам. Есть осознание того, что Украина борется за свое достоинство, свою независимость, европейские ценности и за безопасность Польши и ЕС. Если и появляются какие-то сигналы или элементы какого-то недовольства пребыванием украинцев в Польше, то это все мы связываем с внутриполитической ситуацией и с общей тенденцией такого антимиграционного трека, который мы сейчас наблюдаем во многих странах ЕС, особенно в тех, где в ближайшее время должны состояться выборы. Подавляющее большинство понимают, что украинцы нашли свое убежище от российской агрессии", - подчеркнул посол.

Проблемы с экспортом зерна

Говоря о проблемах с решением вопроса по экспорту украинского зерна, Зварыч отметил, что Украина надеется на конструктивное решение.

"Мы надеемся и делаем все для того, чтобы этот вопрос был конструктивно решен. Мы открыты к диалогу и уже состоялись разговоры на уровне министров сельского хозяйства Украины и Польши, мы представили свое очень конструктивное предложение - как мы должны контролировать свой экспорт в страны-соседи", - сказал украинский посол.

Он отметил, что сейчас польское правительство изучает украинское предложение о том, как транспортировать зерно, "поскольку это что-то новое и требуется определенное время, чтобы понять механизмы как оно будет работать на практике".

"Самое главное, что диалог продолжается и стороны демонстрируют желание и политическую волю - не обострять негативные эмоции, которые не нужны ни Польше, ни Украине, ни всей Европе", - подчеркнул Зварыч.

Он отметил, что все страны наблюдают и переживают из-за ситуации, потому что речь идет не просто об отношениях между двумя странами, а все это является залогом стабильности и безопасности в нашем регионе и в Европе в целом.

Конфликт между Украиной и Польшей из-за зерна

Как сообщал УНИАН, в сентябре Польша решила продлить запрет на экспорт зерна из Украины несмотря на решение Еврокомиссии.

18 сентября Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на зерно.

Представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что по мнению Варшавы, украинская позиция по урегулированию зернового кризиса является "неприемлемой".

Польша собирается сохранить эмбарго на импорт украинской агропродукции, пока не придет к выводу, что снятие ограничений "не окажет негативного влияния на наш сельскохозяйственный рынок, что вряд ли произойдет в ближайшем будущем".

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