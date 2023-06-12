Среди поляков поддержка помощи украинцам определенно снижается.

Поляки изменили свое отношение к беженцам из Украины в связи с "требовательной позицией" и хотели бы уменьшить объем помощи, которую их страна предоставляет украинцам.

Как сообщает Rzeczpospolita, таковы выводы последнего исследования общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов, проведенного в конце мая – начале июня Исследовательской лабораторией Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академией в Варшаве.

Среди поляков поддержка помощи украинцам определенно снижается. Все больше и больше респондентов указывают, что изменение их отношения связано с "отношением к правам", которое имеют беженцы. Уменьшение поддержки касается практически всех форм помощи украинцам, кроме образования.

39,4% респондентов отметили, что изменили свое отношение к украинцам, чаще всего называя причиной "требовательное отношение" с их стороны. Еще 14,5% указали, что "украинцы имеют больше прав, чем поляки".

"Мы все еще хотим помогать, в этом убеждены 85% респондентов, но уже не так решительно и безоговорочно, как годом ранее или даже в январе этого года", – заявил руководитель проекта Роберт Станишевский.

Только за пять месяцев группа тех, кто считает, что Польша должна помогать Украине во время войны, уменьшилась с 62% до 42%. Еще меньше поляков – сейчас 35%, – имеют однозначно положительное отношение к помощи, которую предоставляет Польша; в январе таких людей было 47%.

Четверть поляков говорит однозначное "нет" дополнительной помощи Украине. Процент тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам в Польше, упал с 49% до 28%.

Растет группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания войны – такое мнение высказывают уже около 70% поляков (в январе 2023 года таких было 53%).

Оценка респондентами социальной помощи, которую Польша предоставляет украинским беженцам, является однозначно плохой – 60% опрошенных уже говорят "нет" равному доступу к льготам, доступным полякам, а более половины также против предоставления льгот (год назад таких было 37%) и финансирования питания и проживания украинцев (было 20%).

Украинцы в Польше

27 мая 2023 года стал известно о том, что власти Польши планируют отменить состояние эпидемической угрозы с 1 июля. Это означает, что визы и виды на жительство иностранцев автоматически продлевать больше не будут.

По состоянию на 8 июня 2023 года из-за войны в пять раз возросло количество граждан Украины, находящихся в Польше с детьми. Каждый третий гражданин Украины в Польше заявляет, что его дети пользуются исключительно польской системой образования.

Половина граждан Украины, которые проживают в Польше, приехали в страну с детьми в возрасте до 18 лет. 38% респондентов признают, что дети учатся одновременно в польских и украинских школах. 27% респондентов пользуются только украинской системой образования.

Вас также могут заинтересовать новости: