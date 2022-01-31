Петр Порошенко заявил, что не намерен сотрудничать со следствием по так называемому "угольному" делу.

Бывший президент, народный депутат от "Евросолидарности" Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Порошенко заявил, что как законопослушный гражданин пришел на допрос по вызову.

В то же время депутат подчеркнул, что допрос намеренно назначен на 11.00, чтобы он не смог принять участие в заседании Согласительного совета парламента. В частности, чтобы он не смог подать законопроект об увеличении финансирования Вооруженных сил. Кроме того, Порошенко отметил, что планировал ряд командировок в страны Западной Европы.

Порошенко также заявил, что не намерен сотрудничать со следствием по так называемому "угольному" делу.

"Я четко подчеркиваю, что никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что это только легитимизирует преступные действия Зеленского и Татарова, и это будет принципиальной позицией, согласованной с моими адвокатами", - сказал он.

После этого Порошенко зашел в здание ГБР, где на пункте контроля конфликтовал с охранниками за то, что они совершали его осмотр и адвокатов на предмет безопасности.

Также следователю, который встретил Порошенко на входе, экс-президент заявил, что будет в суде добиваться его отвода.

Впоследствии Порошенко покинул здание ГБР, пробыв там несколько минут.

На улице он рассказал журналистам, что заявил следователю, что никаких показаний давать не будет, поскольку считает уголовное дело против него "шоу и политическим преследованием".

Также Порошенко сообщил, что будет заявлять отвод следователю по фамилии Дзвоник, в частности, из-за того, что он не возвращает ему загранпаспорт, чем делает невозможным его визиты за границу как народного депутата.

Один из адвокатов Илья Новиков также отметил, что Порошенко отказался от дачи показаний, на что ему дает право положения статьи 244 Уголовного процессуального кодекса.

"Была очень короткая встреча, потому что, согласно статье 224 УПК, если лицо отказывается давать показания, допрос должен быть прекращен немедленно. Также был заявлен отвод следователю Дзвонику, так как он систематически присылает вызовы с нарушением сроков, то есть меньше чем на четвертый день со дня, когда такой вызов осуществляется", - сказал адвокат.

В свою очередь советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила журналистам, что следователи сегодня хотели услышать от Порошенко ответы относительно обстоятельств событий и принятых решений о поставках угля с временно оккупированных территорий в 2014-12015 годах.

"Народный депутат Петр Порошенко отказался давать показания. Это было зафиксировано на видеозаписи. Также он отказался подписать соответствующий протокол", - сказала она.

По словам Сапьян, в ближайшее время в ГБР сообщат, когда вызовут Порошенко на следующий допрос.

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Дело против Порошенко

ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности с представителями высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил арестовать экс-президента с альтернативой около 1 млрд грн залога. Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.

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