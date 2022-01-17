Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, который является одним из подозреваемых по делу о поставках угля из ОРДЛО.
Соответствующее постановление от 23 декабря 2021 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.
В частности, арест наложили на земельные участки, домовладения и активы Демчишина в нескольких предприятиях.
Демчишин и "угольное" дело: что известно
Как сообщал УНИАН, Демчишин является фигурантом так называемого "угольного" дела, по которому проходят экс-президент, народный депутат от "ЕС" Петр Порошенко, народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, а также бизнесмен Сергей Кузяра.
В ноябре 2021 года следователи СБУ и ГБР вручили Демчишину документ о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины ‒ содействие террористической группе или террористической организации.
Читайте такжеСиловики провели обыски по "угольному" делу Порошенко-Медведчука (видео)Следствием установлено, что чиновник в течение декабря 2014 года - февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР".
Кроме этого, министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "Л/ДНР". В частности, по поставкам угля на общую сумму более 3 млрд грн.
В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.
Сегодня, 17 января, Демчишина объявили в международный розыск. Также сегодня Порошенко избирают меру пресечения в Печерском суде.