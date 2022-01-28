В ГБР не планируют проводить "перекрестный допрос" Порошенко с Медведчуком 31 января.

В Государственном бюро расследований заявляют, что экс-президент Петр Порошенко обязан давать показания.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР напомнили, что суд избрал Порошенко меру пресечения, которой обязал: прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, к прокурору, следственному судье, суду.

В ГБР также отметили, что Порошенко имеет процессуальный статус подозреваемого. "Подозреваемый, даже если это народный избранник, в любом уголовном производстве не может определять количество допросов и виды процессуальных действия, которые нужно провести во время расследования. Статус народного депутата не дает права игнорировать Уголовный процессуальный кодекс Украины", - заявили в ведомстве. В ГБР подчеркнули, что участвовать в процессуальных действиях является обязанностью Порошенко.

"Именно закон определяет, что у него есть определенные обязанности, которые он должен выполнять, а не руководствоваться личными желаниями относительно этого. Поэтому с огорчением воспринимаем слова адвоката Петра Порошенко о том, что его подзащитный "не будет сотрудничать со следствием", - говорится в сообщении.

Также в ГБР считают, что Печерский райсуд Киева поступил слишком снисходительно, когда отпустил Порошенко под личное обязательство. "Итак, приходится констатировать, что мера пресечения Порошенко в виде личного обязательства слишком снисходительна. Становится все более очевидным, что Порошенко хочет сорвать следствие и только политизирует процесс", - говорится в сообщении.

Также в ГБР добавляют, что 31 января, в день, когда Порошенко приглашают на допрос, "допрос Виктора Медведчука в ГБР не планируется. Поэтому не может идти речь о так называемом "перекрестном допросе" с Петром Порошенко".

Как сообщал УНИАН, 28 января адвокаты Порошенко заявили что экс-президент придет на одновременный допрос с Медведчуком, но не будет давать никаких показаний.

"Угольное" дело Порошенко-что известно

ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять пятого президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога.

Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.

Киевский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляций на меру пресечения Порошенко на 28 января. Заседание было перенесено.

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