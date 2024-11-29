Отмечается, что по-прежнему неясно, когда украинцы смогут выбрать своего следующего президента.

Почти три года спустя после начала войны в Украине популярность президента Владимира Зеленского падает, и очень немногие украинцы видят его своим следующим президентом. Об этом пишет издание The Times.

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному Центром социального мониторинга в Киеве, за его переизбрание на второй срок проголосовали бы всего 16 процентов. Опрос также показал, что около 60 процентов предпочли бы, чтобы Зеленский даже не баллотировался на переизбрание.

"Очень сложно быть популярным президентом, когда у вас уже три года идет полномасштабная война. Люди устали, и почти у каждого есть кто-то, кого они потеряли. Это огромный вызов для Зеленского", - сказала депутат парламента от Украины Александра Устинова.

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Лидером опроса, опередившим Зеленского, с 27 процентами оказался Валерий Залужный, бывший главнокомандующий украинскими вооруженными силами, который с июля занимает пост посла в Великобритании.

"Залужный, которого Зеленский уволил в феврале после слухов о разногласиях по поводу ведения войны, также является самой доверенной фигурой Украины, как показал опрос. Хотя он еще открыто не заявлял о каких-либо политических амбициях, его назначение на дипломатическую должность в Лондоне многие аналитики расценили как попытку Зеленского оттеснить его на второй план", - сказано в статье.

Отмечается, что по-прежнему неясно, когда украинцы смогут выбрать своего следующего президента. Срок полномочий Зеленского закончился в мае, но новые выборы были приостановлены на неопределенный срок в соответствии с военным положением, введенным в начале российского вторжения в 2022 году. Подавляющее большинство украинцев поддерживают этот шаг, ссылаясь на опасности и логистические проблемы проведения общенационального голосования во время войны.

Существенным фактором, движущим слухами о выборах в следуюющем году, является необходимость противостоять российскому нарративу о том, что Зеленский является якобы нелегитимным лидером.

Хотя Зеленский сказал перед своей убедительной победой в 2019 году, что не будет баллотироваться на второй срок, с тех пор он заявил, что примет участие в выборах, если они пройдут в военное время. Эндрю Уилсон, профессор украинских исследований в Университетском колледже Лондона отметил:

"Многие разговоры о досрочных выборах основаны на предположении, что лучше провести их до того, как популярность Зеленского еще больше упадет. Президентская канцелярия вполне способна урезать соперников".

Отмечается, что существует опасность, что популярность Зеленского может упасть еще сильнее, если он продолжит следовать предложению Вашингтона о том, что Украина должна начать отправлять на фронт молодых людей.

Требования США о снижении мобилизационного возраста в Украине

Высокопоставленный чиновник администрации президента Байдена заявил на этой неделе, что Украина должна снизить минимальный возраст, с которого мужчины могут быть мобилизованы на войну, с 25 до 18 лет.

"Простая правда заключается в том, что Украина не мобилизует и не обучает достаточно солдат, чтобы заменить их потери на поле боя, и при этом идти в ногу с растущей армией России", - сказал неназванный чиновник.

Украина сообщает партнерам о динамике мобилизации, но сейчас первый приоритет - это более быстрая и своевременная доставка оружия Силам обороны. Об этом сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

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