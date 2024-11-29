"Прилетело" по радиолокационной станции подсветки целей и наведения ракет.

Украинские военные поразили РЛС ЗРК "Бук-М3" россиян на Запорожском направлении. Стоимость одного комплекса составляет 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Сил беспилотных систем ВСУ.

"Радиолокационная станция подсветки целей и наведения ракет (РПН 9С36М) - ключевой элемент зенитно-ракетного комплекса. Ее стоимость оценивается примерно в 10 миллионов долларов", - рассказали военные.

Отмечается, что операцию по обнаружению и уничтожению цели провели операторы 412 ОББпС "NEMESIS". Так в очередной раз была доказана эффективность подразделения в ослаблении противовоздушной обороны врага.

Военные обнародовали соответствующее видео. На нем показали, как "Бук-M3" мчится по дороге, и в него попадает украинский боеприпас. Российская техника продолжает движение, пытаясь убежать от "глаза" Сил обороны. Тем не менее происходит повторное попадание, ЗРК вспыхнул, а оккупанты, которые были внутри, выскакивают из него. Их судьба остается неизвестной.

Согласно открытым источникам, РПН 9С36 предназначена для использования в огневой секции ЗРК 9К317 "Бук-М2" совместно с двумя установками пуско-заряжания, обеспечивая таким образом обстрел одновременно до 4 целей в условиях лесистой и горной местности с высотой рельефа до 20 метров. Подсветка целей и наведение ракет осуществляются за счет антенного поста, способного выдвигаться на высоту до 21 метра.

Классификация установки - самоходный радиолокатор подсветки и наведения, а экипаж составляет 4 человека.

Уничтожение вражеской РЛС в оккупированном Крыму

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в результате успешной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет". По данным ГУР, мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется оккупантами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

Вас также могут заинтересовать новости: