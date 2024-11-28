В МИД говорят, что первый приоритет - быстрая доставка оружия партнерами.

Украина сообщает партнерам о динамике мобилизации, но сейчас первый приоритет - это более быстрая и своевременная доставка оружия Силам обороны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

В частности, он прокомментировал сообщения о том, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Украины уменьшить мобилизационный возраст до 18 лет.

"Я могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах. Я могу опровергнуть, что это является точкой напряжения или что это обсуждается критическим или негативным образом", - сказал Тихий.

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При этом, как подчеркнул спикер, на самом деле Украина обычно инициирует такие обсуждения и информирует партнеров о динамике и о мобилизационных показателях в Украине.

"Это является частью дискуссий, как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегии, оборона, санкции, сдерживание и тому подобное. Это обсуждается среди других тем. Я не могу сказать, что слышал или видел, что на переговорах это стало пунктом разногласий или напряжения", - сказал Тихий.

В то же время, как пояснил спикер, в Украине наблюдается ситуация отсутствия надлежащего количества вооружения и техники для оснащения уже мобилизованных мужчин.

Тихий сказал, что в Украине не видят вопрос увеличения мобилизации главной проблемой, как это пишут со ссылкой на источники в иностранных медиа:

"Мы считаем, что уже объявленная помощь - вооружение и техника, должны прибывать быстрее. Это наша последовательная позиция с начала полномасштабной войны".

По словам дипломата, масштаб войны заставляет Украину всегда постоянно иметь больше оружия и техники.

"Только после того, как Украина одержит победу, мы сможем выйти и сказать, что помощь была достаточной. До этого момента, конечно, мы всегда будем нуждаться в большей помощи", - сказал Тихий.

Он повторил, что сейчас Украина находится в ситуации, когда надо больше вооружения и техники для людей, которые уже присоединились к войску.

"Мы считаем, что первый приоритет - это отправлять быстрее и скорее военную помощь", - резюмировал Тихий.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным западных медиа, в администрации президента США Джо Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы быстро увеличить свои вооруженные силы для войны с Россией.

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