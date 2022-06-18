Немецкий канцлер отметил, что для Украины необходим статус кандидата на вступление в ЕС, потому что речь идет о сочетании солидарности с перспективой.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что лидеры ЕС на саммите достигнут договоренности о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом Шольц сказал в видеообращении, передает RND.

"Мы продолжим предоставлять финансовые ресурсы. Мы поможем восстановить Украину. Будем продолжать поставлять оружие, которое крайне необходимо для защиты независимости Украины", - сказал канцлер.

"Поскольку многие борются за свободу и демократию в Украине, они хотят знать, что это приведет в Европу", - заявил он.

При этом немецкий канцлер отметил, что для Украины необходим статус кандидата на вступление в ЕС, потому что речь идет о сочетании солидарности с перспективой.

"Теперь мы поговорим об этом в Брюсселе. Уже в четверг. И попробуем получить "да" 27 раз на конкретное решение, общее решение Евросоюза, которое также открывает эту перспективу", - заявил Шольц.

Напомним, официальное решение о статусе для Украины должны принять на саммите лидеров ЕС 23 июня.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также в заключении Еврокомиссии перечислены семь требований к Украине, в частности, в сфере верховенства права и противодействия коррупции.

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