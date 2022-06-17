Два последних дня Киев принимал гостей. И если премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон уже приезжали, то канцлер Германии Олаф Шольц с момента своего вступления в должность посетил Украину впервые. Безусловно, это, в определенной степени, знаковый визит.

Напомню, что предыдущий возможный визит канцлера Германии в Киев не состоялся якобы потому, что в Украине в апреле отказались принимать федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Тот факт, что в июне Шольц побывал в Украине, свидетельствует, что все недоразумения между немецкой и украинской сторонами были решены.

В чем еще важность этого визита?

Вчерашние визитеры – Италия, Франция и Германия – поддержат предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. В этом сомнений нет.

Политики такого масштаба, заявившие эту позицию публично, вряд ли будут ее менять. Но проблема в том, что есть другие страны, у которых к такому решению есть оговорки.

В частности, Нидерланды и Дания. Удастся ли найти с ними компромисс? Они поддерживают Украину в противостоянии с Россией. Но по кандидатству в ЕС еще есть определенные сомнения. Поэтому уверенность не на 100%, а на 75-80%.

Еще один важный момент - Франция и Германия – крупнейшие государства ЕС с точки зрения экономики. А Украина, кроме военной помощи, нуждается и в финансовой. В условиях войны мы несем большие потери, и без помощи будет сложно сохранять экономическую и социальную стабильность в государстве.

В этом контексте не удивительно появление в немецкой прессе информации, что Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги озабочены ухудшением экономической ситуации в Европе из-за войны в Украине, поэтому в кулуарах официальных встреч могли призывать президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эти три государства действительно выступают за скорейшее окончание войны. Поэтому уверен, что такие разговоры были.

С одной стороны, потому, что присутствовал глава правительства Италии.

А именно Италия на сегодня – единственное государство, которое предоставило некий "мирный план" по разрешению войны.

Напомню, что этот план полностью противоречит украинским национальным интересам и его единственная цель – сохранить "морду лица" Путину. Однако Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял, что ни о каких уступках территории и речи быть не может.

С другой стороны, Германия, Франция и Италия – критически зависимы от поставок российских энергоносителей. Руководители этих стран понимают, что переговоры, согласование позиций сторон, занимают время. Поэтому и начали эту дискуссию о "примирении" заранее, до начала отопительного сезона.

И еще один момент не стоит упускать из виду. Накануне этого визита в ЕС был проведен опрос об отношении европейских граждан к войне в Украине. Мол, что они предпочитают: чтобы она закончилась как можно скорее, или чтобы восторжествовала справедливость. Любопытно, что в той же Германии намного больше граждан выступают за то, чтобы война закончилась как можно быстрее. А победа Украины, что было бы справедливо, не так и важна. Они не хотят втягивания в конфликт, и это умело использует Олаф Шольц в своей политике. Именно поэтому ни одна единица тяжелой техники из Германии так и не была отправлена в Украину, несмотря на многочисленные обещания.

Максим Яли, кандидат политических наук, магистр внешней политики, профессор кафедры международных отношений, информации и региональных студий Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины