Из-за задержки предоставления Украине военной помощи российская армия начинает продвигаться на фронте.

Высокопоставленный конгрессмен от Республиканской партии заявил, что российская пропаганда, которую распространяет Кремль, "заразила" часть электрората Республиканской партии. Об этом пишет Newsweek.

"Я думаю, что российская пропаганда, к сожалению, проникла в Соединенные Штаты, и она заразила значительную часть базы моей партии", - отметил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей и республиканец от Техаса Майкл Маккол в интервью Puck News.

Вероятно, из-за этого, голосование за новый пакет военной, экономической и гуманитарной помощи для Украины суммой около 60 млрд долларов, уже в течение нескольких месяцев стоит на паузе. Такое замораживание решения вызывает беспокойство в Киеве, ведь российские оккупанты продвигаются на запад и захватывают украинскую территорию, в то время, как ВСУ не имеют достаточного количества оружия на фронте.

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"Помощь США является основой поддержки, поступающей в Украину для поддержания ее военных усилий против России, которые уже давно перевалили за двухлетний рубеж. Помощь из других источников, например нескольких европейских стран, затмевает вклад США, а Россия мобилизовала свою оборонную промышленность, чтобы продолжать собственную борьбу", - отмечают авторы материала.

Что этому предшествовало

В издании напомнили, что администрация президента США Джо Байдена собрала 300 млн долларов дополнительной помощи для Украины в середине марта, однако она разочарованно наблюдала за тем, как Палата представителей, которую контролируют республиканцы, задерживается с принятием нового пакета помощи.

"Нам очень нужно, чтобы Конгресс принял дополнительный бюджет. Это путь к тому, чтобы Украина получила поддержку, в которой она нуждается, и в том объеме, который ей нужен для продолжения борьбы", - отметил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер в конце прошлого месяца.

Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, которое было опубликовано в конце марта, заявил, что без поддержки США, Украина не будет иметь ни ПВО, ни ракет "Патриот", ни помех для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

"Это означает, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами", - отметил он.

По его словам, если линия фронта не выдержит из-за недостатка снарядов, "россияне могут пойти на крупные города".

"Я должен объяснить им, что стоит на кону, почему Украина отвечает интересам нашей национальной безопасности. Если Украина упадет, Кремль обратится к соседним странам, таким как Молдова и Грузия, а затем посмотрит на Балтийский регион на восточном фланге НАТО. Поэтому я считаю, что это превентивная мера", - подчеркнул республиканец Майкл Маккол.

Задержка помощи Украине от США: последние новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США принимают немедленные меры относительно призыва нашего государства предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

"Я проинформировал Госсекретаря США Блинкена об усилении воздушного террора России против украинских городов и общин, в том числе с использованием баллистических ракет, и призвал наших американских партнеров найти возможности как можно скорее обеспечить дополнительными системами противовоздушной обороны "Patriot". Я благодарен Госсекретарю США за немедленно принятые меры взаимности на этот призыв", - сказал министр.

Как писало издание Bloomberg, США оттягивают голосование по предоставлению Украине пакета помощи на несколько недель. Оно, скорее всего, "застыло" до середины апреля.

"Голосование в Палате представителей США по помощи Украине вряд ли состоится как минимум до середины апреля, а возможно, и позже", - говорится в публикации.

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