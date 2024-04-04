Издание оценило, когда Палата представителей может начать голосование.

Голосование за помощь Украине от США объемом около 60 млрд долларов, о котором неоднократно говорил Зеленский, вероятно, "застыло" до середины апреля.

В Палате представителей США вряд ли примут необходимое решение в ближайшие недели, поскольку там до сих пор продолжаются ссоры между республиканцами и демократами, пишет Bloomberg.

"Голосование в Палате представителей США по помощи Украине вряд ли состоится как минимум до середины апреля, а возможно, и позже", - оценило СМИ.

Спикер Майк Джонсон все еще ищет пути, чтобы смягчить оппозиционные настроения со стороны республиканцев. Последние продолжает придерживаться жесткой линии в этом вопросе, подчеркивает Bloomberg.

СМИ напоминает, что еще в воскресенье Джонсон дал тщетную надежду относительно способности США проголосовать за помощь "немедленно". Он говорил, что законодатели могут вынести законопроект на голосование после пасхальных каникул.

На данный момент команда Джонсона не раскрывает деталей плана относительно будущего пакета помощи. Похоже, там до сих пор не определилась с тем, каких уступок Джонсон будет требовать от администрации Байдена. Ряд партийных чиновников говорит, что это все усложняет. Джонсону может не хватить времени, чтобы собрать поддержку в Конгрессе для голосования за законопроект на следующей неделе, резюмирует Bloomberg.

Джонсон объяснил задержку с голосованием за помощь Украине

В конце марта накануне Пасхи спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объяснил, почему Конгресс до сих пор не проголосовал за "украинский" законопроект. Он заявил, что документ собираются рассмотреть только после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.

Как известно, ранее в США утвердили краткосрочный бюджет с расчетом, что он позволит правительству избежать шатдауна.

Такие задержки раскритиковал президент Украины Зеленский. Он пояснил, что Киеву помощь нужна немедленно, ведь ВСУ теряют людей каждый день.

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