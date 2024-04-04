Кулеба и Блинкен обсудили следующие шаги в ближайшие дни и недели разблокировать дополнительную помощь США для Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщает, что Соединенные Штаты Америки немедленно принимают меры на призыв Украины предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом глава МИД Украины сообщил по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Кулеба встретился с Блинкеном, чтобы выразить благодарность Соединенным Штатам за всю помощь, которую они предоставили Украине с начала полномасштабной агрессии России.

"Я проинформировал Госсекретаря США Блинкена об усилении воздушного террора России против украинских городов и общин, в том числе с использованием баллистических ракет, и призвал наших американских партнеров найти возможности как можно скорее обеспечить дополнительными системами противовоздушной обороны "Patriot". Я благодарен Госсекретарю США за немедленно принятые меры взаимности на этот призыв", - подчеркнул Кулеба.

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Кроме того, Кулеба и Блинкен обсудили следующие шаги в ближайшие дни и недели разблокировать дополнительную помощь США для Украины.

"Сегодняшнее заседание Совета Украина-НАТО продемонстрировало, что все союзники НАТО осознают, насколько этот вопрос является актуальным. Мы все нуждаемся в его решении как можно быстрее", - заявил Кулеба.

Patriot для Украины - детали

Кулеба призывает министров иностранных дел стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) передать Украине все имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны Patriot.

Глава МИД Украины заявляет, что международные партнеры Украины не предоставляют достаточного количества систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных атак, хотя они имеют в наличии в своих арсеналах более 100 систем Patriot. По его убеждению, вопрос обеспечения Украины надлежащим количеством систем ПВО зависит от политической воли партнеров. Минимальное количество "Петриотов", необходимое Украине для обеспечения значительной дополнительной защиты, составляет 5-7 единиц.

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