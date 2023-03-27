Урмас Рейнсалу отметил, что вступить в Альянс легче, чем в Евросоюз.

Членство Украины в Европейском союзе может затянуться на годы. Вступление же в Североатлантический альянс является единственным путем после войны с Российской Федерацией.

"Как было политическим решением предоставления кандидатского статуса в июне прошлого года. Одно дело - объективные критерии, и я уверен, что Украина с ее решительностью выполнит все эти семь целей, которые были названы. Затем дело перейдет к принятию политических решений. В некоторых стран Европы есть скрытая или открытая нерешительность в этом вопросе", - рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью РБК-Украина

При этом он указал, что речь не о вступлении именно Украины в ЕС, а в принципе о расширении Евросоюза. По словам главы МИД Эстонии, "переговоры по членству не должны быть связаны с текущими действиями на поле боя", потому что это будет означать, что Путин добился совей цели - не пустить Украину в евроатлантические структуры.

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"Эстонии понадобилось около семи с лишним лет для вступления в ЕС после того, как мы получили статус кандидата. Я думаю, что огромные усилия, которые предпринимают украинцы, могли бы сократить это время. Но, конечно, речь идет не о месяцах, а о годах. Но сказать, что мы используем этот аргумент, что поскольку война продолжается, нужно заморозить этот процесс или его элементы - это необоснованно", - объяснил дипломат.

В то же время он отметил, что "по объективным критериям стать членом НАТО, конечно, проще", но важно, чтобы члены НАТО дали четкий на о дальнейших действиях по поводу Украины в Альянсе в ходе саммита в Вильнюсе.

"И не просто риторика о том, что "двери открыты". Все изменилось. Началась война. Президент Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО. Это объективная реальность. НАТО также должна дать ответ на это. Конечно, никто не говорит о то, что во время нынешней войны Украина станет полноправным членом НАТО. Это реалии безопасности", - указал Рейнсалу.

Также он считает, что после войны с Россией для Украины нет альтернативного пути, кроме как вступление в НАТО, иначе это может спровоцировать новое нападение на украинскую территорию.

Членство Украины в ЕС и НАТО - что известно

После полномасштабного вторжения России в Украину официальный Киев стал работать над активизацией членства в ЕС и НАТО. Так, 28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подал заявку на получение статуса кандидата в ЕС, а 30 сентября 2022 года он подписал заявку на вступление в НАТО. Кроме того, Зеленский анонсировал работу по подписанию деклараций с членами НАТО об интеграции Украины.

Также 11 января украиснкий президент напомнил, что украинцы ждут конкретных решений от НАТО, потому что недостаточно слышать риторику "об открытых дверях" без решений.

11 февраля Зеленский заявил, что Украина можем быть в ЕС через два года, а к НАТО может присоединиться после победы в российско-украинской войне.

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