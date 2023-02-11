Президент Украины назвал "свои сроки" в ходе саммита, организованного банком JP Morgan.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "свои сроки" в контексте членства нашей страны в Европейском союзе и НАТО, которое способно системно ослабить Россию.

Как отметил гарант Украины в ходе саммита, организованного банком JP Morgan, страна может стать членом ЕС уже через два года. Зеленский раскритиковал "пессимистические" прогнозы мировых лидеров, которые говорят, что для полноценного членства Украины в ЕС ей понадобится минимум 10 лет.

"Мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", - сказал он.

Также Зеленский заявил, что Украина может присоединиться к НАТО после победы в российско-украинской войне. По его словам, это случится прежде, чем западные лидеры одобрят украинский "пакет по гарантиям безопасности".

"Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", - отметил лидер Украины.

Заявления Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО

Как известно, на фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские власти пытаются активизировать процессы по поводу возможного членства страны в ЕС и НАТО.

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал соответствующую заявку на получение статуса кандидата в ЕС для Украины, а 30 сентября 2022 года подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Также он анонсировал, что Украина начинает работу по подписанию деклараций со всеми членами НАТО о евроатлантической интеграции нашего государства.

Буквально 11 января Зеленский напомнил, что страна ждет конкретных решений от НАТО относительно своего членства в Альянсе. И что Киеву недостаточно слышать риторику "об открытых дверях" без реальных решений.

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