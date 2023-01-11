По словам президента, этого недостаточно "для мотивации наших воинов".

Президент Владимир Зеленский надеется на конкретные решения НАТО относительно перспективы членства Украины в НАТО на саммите Альянса, который состоится летом в Вильнюсе.

"Что касается Вильнюса. На сегодня просто поддержки Украины в виде риторики об открытых дверях недостаточно. А именно недостаточно для мотивации нашего государства, а если говорить конкретнее – недостаточно для мотивации наших воинов", - заявил Зеленский во Львове на совместном брифинге с президентами Польши и Литвы.

Он также отметил, что получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз - это хороший пример конкретного решения, которое мотивирует Украину.

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"Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе. Мы очень ожидаем мощных шагов. Мы ожидаем чего-то большего, чем открытая дверь. Такие вещи мотивируют, как кандидатство в ЕС. Что все это правда, что нас не кормят обещаниями, что действительно нас видят среди равных. Открытие диалога о вступлении в ЕС в этом году мотивирует бороться. Так же, как и шаги вперед на Вильнюсском саммите", - сказал президент.

Перспективы вступления Украины в НАТО

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что теперь все государства-члены НАТО должны оформить Украине приглашение о присоединении к Альянсу. По словам министра, Украина де-факто уже является членом НАТО осталось оформить это де-юре. Это должно произойти как можно быстрее и без ПДЧ, добавил он.

В этом году по ускоренной процедуре, без выполнения плана действий по членству, в Североатлантический альянс вступили Финляндия и Швеция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты но сейчас внимание сосредотачивается на поддержании обороны Украины от российских войск.

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