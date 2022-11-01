Декларация содержит конкретные направления нашего сотрудничества для имплементации стандартов НАТО в Украине.

Украина начинает работу по подписанию деклараций со всеми членами НАТО о евроатлантической интеграции нашего государства

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в конце 250-го дня войны.

Он отметил, что сегодня в Украине находился с визитом премьер-министр Чехии – один из самых больших друзей нашей страны.

Видео дня

"Чехия сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, и вот так Россия относится к европейским структурам: во время визита чешского представителя – 55 крылатых ракет. Впрочем, что бы там ни думали в Москве, Украина заботится о себе и делает свое", - добавил он.

По его словам, с премьер-министром была подписана специальная декларация по евроатлантической интеграции нашего государства.

"Чехия подтвердила, что поддержит членство Украины в НАТО. Декларация также содержит конкретные направления нашего сотрудничества для имплементации стандартов НАТО в Украине", - сказал Зеленский.

Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Сегодня, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала подписали совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины по вступлению в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Зеленский сказал, что Чехия подтвердила, что поддерживает украинское государство, чтобы оно стало полноправным членом Альянса, "как только это позволят условия".

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