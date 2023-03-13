Главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба напомнил партнерам, что на Путина не нужно делать ставку, он уже "банкрот".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил важный акцент на вопрос членства нашего государства в ЕС и НАТО. Ранее в МИД сделали неутешительное заявление по поводу передачи истребителей Украине.

Как отметил главный дипломат Украины в рамках своего выступления на саммите Украина-Оксфорд 2023 "Европейские горизонты для Украины", это прагматичный интерес самой Европы, а не акт благотворительности или откуп.

"Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности", - заявил Кулеба.

По словам чиновника, международные партнеры Украины должны прекратить "оглядываться" на Москву в контексте этого вопроса. Министр считает, что сейчас дискуссию об этом буквально "удерживают на периферии", опасаясь спровоцировать Путина на агрессию - а это неверный подход.

Кулеба считает, что с Путиным, как с политическим лидером, все кончено.

"Он выложил все свои карты на стол. Он банкрот", - подытожил он.

Украина может вступить в ЕС сразу после завершения войны

Напомним, что в январе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что у Украины есть все шансы вступить в ЕС сразу после завершения российско-украинской войны, однако для этого нужно внести законодательные коррективы в "правила процедуры".

Как известно, сейчас наша страна находится в шаге от вступления в организацию и находится на этапе выполнения соответствующих рекомендаций в рамках кандидата в члены ЕС.

Как отметила сегодня вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина, подробный отчет на этот счет будет опубликован уже в мае 2023 года.

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