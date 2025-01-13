Украина должна использовать ситуацию с пленными северокорейцами, чтобы наладить более тесное сотрудничество с Южной Кореей. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Он отметил, что ситуацию с пленными солдатами КНДР было бы неправильно рассматривать, как маленький разовый эпизод, из которого можно получить лишь какую-то временную пользу, вроде обмена пленных на 10 тысяч снарядов.
"Эта история в длинную. Здесь стоит вопрос об улучшении взаимоотношений именно через такие общие моменты. Когда к нам приезжают представители разведки Южной Кореи, генштаба, не часто такие истории происходят. С ними есть официальное общение, неофициальное общение, которое может перерастать в дружеские отношения и обмен делегациями", - говорит аналитик.
Пленные солдаты КНДР: последние новости
Как писал УНИАН, первые сообщения о попадании солдат КНДР в украинский плен появились еще в декабре. Но тогда из-за тяжелых ранений они быстро умерли. А уже 11 января президент Владимир Зеленский сообщил, что украинским защитникам удалось взять в плен и доставить живыми в тыл еще двух северокорейских солдат.
Позже Зеленский публично предложил северокорейскому диктатору Киму Чен Ыну обменять пленных солдат его армии на украинских бойцов, которые попали в руки оккупантов. Также Зеленский выразил уверенность, что корейцы еще не раз будут попадать в плен ВСУ.