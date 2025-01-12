При этом украинский президент отметил, что для тех солдат из КНДР, которые не захотят возвращаться, могут быть и некоторые другие пути.

Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, еще будут и другие. Это только вопрос времени, когда военным ВСУ удастся захватить их.

Такую уверенность выразил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. "Ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что российская армия зависит от военной помощи КНДР", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Путин начал три года назад с ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, а теперь он не может без военной помощи Пхеньяна.

"Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России", - заявил Зеленский.

При этом украинский президент отметил, что для тех солдат из КНДР, которые не захотят возвращаться, могут быть и некоторые другие пути. В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение правды на корейском об этой войне, получат такую возможность", - пообещал Зеленский.

Пленные военные из КНДР

11 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины взяли в плен двух военных из Северной Кореи. Он отметил, что двое солдат были ранены в Курской области. Их доставили в Киев, где ими занялись сотрудники СБУ.

"Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства - Северной Кореи - в войне против Украины", - написал Зеленский.

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