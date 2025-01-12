Один из военнослужащих КНДР, которого Силы обороны взяли в плен на территории Курской области, хочет остаться в Украине.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, с пленными из Северной Кореи продолжает работать Служба безопасности. Первый изъявил желание остаться в Украине, второй - хочет вернуться в Корею:

"Если Ким Чен Ын вообще помнит об этих своих гражданах и может организовать обмен на наших воинов, которые удерживаются в России, мы можем передавать таких солдат".

Солдаты КНДР в плену ВСУ

Напомним, что в конце 2024 года украинские военнослужащие взяли в плен нескольких солдат Северной Кореи, однако вскоре они погибли от полученных ранений.

Видео дня

Вчера президент сообщил, что Силы обороны взяли в плен двух военных КНДР. Он поручил СБУ предоставить журналистам доступ к ним.

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