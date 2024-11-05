В то же время в Варшаве отметили, что Украина и Польша остаются близкими союзниками.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Киев не делился с Варшавой секретными приложениями плана победы президента Владимира Зеленского. Как он пояснил, у Польши просто нет нужного оружия, которое необходимо Силам обороны Украины.

Как пишет "Радио Свобода", с тайными приложениями ознакомили только представителей четырех стран - Германии, Италии, Великобритании и Франции.

"Речь идет о технических данных определенных видов оружия. Зеленский был очень недоволен, что это попало в прессу и это было достаточно чувствительным. Он хотел удержать это в тайне, и так не получилось. Речь шла о видах оружия, которого у нас нет", - рассказал польский министр.

Видео дня

В то же время Сикорский напомнил, что Польша и Украина остаются близкими союзниками, а Варшава передала Киеву значительный объем военной помощи.

"В пересчете на ВВП, если подсчитать помощь военную, гуманитарную, финансовую, экономическую и для беженцев, то Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна. Напомню, что мы дали больше танков, чем США, Германия, Франция и Великобритания вместе взятые. Я лично был в прошлом году на фронте под Бахмутом, украинцы в восторге от наших гаубиц "Краб", большое количество которых мы передали. Так что мы должны гордиться нашей солидарностью с Украиной, но не все возможно", - подытожил он.

План победы Украины - что известно

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что план победы, который президент представил западным странам, прежде всего ориентирован на них - на их бюджеты, инвестиции, складские милитарные возможности.

По словам президента, после полной реализации Плана победы, представленного Украиной, мы увидим Россию на Саммите мира.

Зеленский отмечает, что в Плане победы нет ничего лишнего, чего бы партнеры не могли дать Украине.

"Но для стран всего мира, поверьте мне, там ничего такого лишнего нет, чем бы они не могли поделиться и просто нам помочь. Там нет никаких преувеличений!", - подчеркнул Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: