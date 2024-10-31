Он раскритиковал упреки от западной прессы о том, что Украина якобы "хочет очень много".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Плане победы нет ничего лишнего, чего бы партнеры не могли дать Украине. Об этом президент сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

"То, что было в американской прессе, к сожалению, я считаю, что это просто некрасиво [о просьбе предоставить Украине ракеты Tomahawk - УНИАН]. Делать такие упреки, что Украина хочет очень много. Или что Украина хочет соответствующие ракеты, на которые партнеры не рассчитывают и так далее. Это несерьезно", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что План победы - амбициозный для Украины.

Видео дня

"Но для стран всего мира, поверьте мне, там ничего такого лишнего нет, чем бы они не могли поделиться и просто нам помочь. Там нет никаких преувеличений!", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что своим планом победы Украина просто готовит себе сильную позицию в будущих переговорах.

"И если в этой сильной позиции Россия готова говорить, значит, все мы и страны, которые нас поддерживают - мы все готовы говорить. А если в этой сильной позиции Россия будет продолжать войну - то эта сильная позиция даст нам возможность защититься. Просто защититься, выжить и поставить на место Путина", - подчеркнул Зеленский.

Секретные части плана победы - ракеты Tomahawk

На днях издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что в одной из секретных частей плана победы Зеленского, в пункте о комплексном неядерном стратегическом сдерживающем пакете, содержится требование о предоставлении Украине ракет Tomahawk с дальностью действия 2400 километров.

Зеленский подтвердил запрос Украины на ракеты Tomahawk, но подчеркнул, что это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым Домом и возмутился тем, что она была опубликована в инфопространстве.

Вас также могут заинтересовать новости: