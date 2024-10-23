Как отметил Подоляк, первый план победы ориентирован на западные страны.

В Офисе президента Украины прокомментировали информацию о подготовке внутреннего плана на время войны.

"Это две составляющие одного процесса", - заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

По его словам, план победы, который президент Украины Владимир Зеленский презентовал западным странам, в первую очередь ориентирован на них - на их бюджеты, инвестиции, складские милитарные возможности.

Видео дня

"Но нужна стимуляция и внутреннего рынка... Как должна экономика работать, что должны в этой экономике делать правоохранительные органы и так далее", - объяснил Подоляк.

Зеленский готовит еще один план - что сообщалось

Напомним, в ВВС Украина со ссылкой на несколько источников во власти сообщили, что президент Владимир Зеленский готовит внутренний план для Украины на время войны. Отмечалось, что он поручил органам власти разработать предложения, которые помогут стране выстоять.

Также сообщалось, что указанный документ должны подготовить и представить украинцам до конца 2024 года. Он будет касаться внутренних решений в сфере ВПК, обороны, экономики, социальной политики и других.

Вас также могут заинтересовать новости: