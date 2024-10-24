Украина представила партнерам План победы, который содержит все необходимое, чтобы лишить Россию любых альтернатив, кроме мира.

После полной реализации Плана победы, представленного Украиной, мы увидим Россию на Саммите мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на парламентском саммите Крымской платформы.

Он напомнил, что Украина представила партнерам План победы, который содержит все необходимое, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира.

"Когда и если План победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на Саммите мира. Мы увидим реализованной Формулу мира. Увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН. Сегодня, в Международный день ООН, особенно нужно об этом сказать. Сказать тогда, когда цель, ради которой создана ООН, защищают не Совбез ООН и даже не функционеры ООН, а вот такие форматы сотрудничества, как Крымская платформа или как Саммит мира. И очень хотелось бы напомнить международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН во всем мире, а не где-то в Казани", - сказал Зеленский.

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План победы Украины

Как сообщал УНИАН, на днях спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты поддерживают справедливый мир в Украине: "Очевидно, что мы все еще рассматриваем в его деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но скажу, что, как мы четко дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского по справедливому миру".

Кирби подчеркнул важность поддержки плана победы украинским народом и подчеркнул, что США не будут вести никаких дискуссий по Украине без участия официального Киева.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что план победы, который президент представил западным странам, прежде всего ориентирован на них - на их бюджеты, инвестиции, складские милитарные возможности.

"Но нужна стимуляция и внутреннего рынка... Как должна экономика работать, что должны в этой экономике делать правоохранительные органы и т.д.", - пояснил Подоляк.

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