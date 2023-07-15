Политолог описал кризис внутри Кремля.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что для Кремля потеря Бахмута будет иметь негативные последствия с точки зрения рейтинга среди Z-патриотов.

"Вы знаете, события 24-го числа резко ослабили личную власть фюрера. Так всегда происходит в криминальной структуре: власть пахана основывается на беспрекословном повиновении всех участников банды. Если кто-то бросает вызов, за который не был впоследствии наказан, это автоматически ослабляет власть пахана и открывает путь к таким попыткам в дальнейшем. Если это мог сделать уголовник Пригожин, генерал Попов решил, что он, профессиональный почтенный военный, может тоже высказать такие же претензии своему начальству. Таких Поповых-Спартаков еще будет и будет. Это свидетельствует о полной потере Путиным управления. Это может произойти не за один день, но это скажется на боеспособности российских войск", - пояснил Пионтковский для Эспрессо.

Политолог убежден, что новый мятеж может начаться в России сразу после потери Бахмута.

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"Кроме того, ожесточенные бои идут вокруг Бахмута. Бахмут, с точки зрения военных, возможно, не имеет такого большого значения. Скажем, освобождение Мелитополя гораздо весомее по сравнению с освобождением Бахмута. Но учитывая кризисную ситуацию в России, уверяю вас, освобождение Бахмута, украинское руководство это прекрасно понимает и сосредотачивается на этой задаче, станет триггером взрыва в российской военно-политической верхушке. Представляете, как заиграют нарративы: Пригожин взял Бахмут, а Шойгу, Герасимов и Путин - извиняюсь, позволю себе процитировать высказывание господина Пригожина – опять про**али. И вот тогда таких Поповых и таких Спартаков появится очень много", - добавил он.

Ситуация с бунтом Пригожина - детали

3 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя последствия мятежа Евгения Пригожина, отмечал, что в России "история с Пригожиным, как и с ЧВК "Вагнер" в целом – не закрыта" и отмечал, что в ближайшее время ожидается продолжение кадровых изменений внутри самой России – как военных, так и политических.

6 июля начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что Россия созрела к гражданской войне.

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