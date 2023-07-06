ГУР получило заманчивое предложение в свое время от ЧВК "Вагнер".

Глава ГУР МОУ Кирилла Буданова заинтересовал анализ документа секретного внутреннего исследования, проведенного российским Министерством внутренних дел (МВД) об уровне общественной поддержки во время мятежа ЧВК "Вагнер".

В интервью The Times Буданов подчеркнул, что Россия созрела для гражданской войны.

"Ситуация указывает на то, о чем говорила наша служба: Российская Федерация находится на грани гражданской войны. Нужно небольшое внутреннее "дело" и внутренний конфликт усилится", - считает руководитель ГУР.

Видео дня

Документы американской разведки, обнародованные на платформе группового чата Discord, свидетельствуют о том, что в январе этого года Евгений Пригожин общался с украинской разведкой, предлагая предоставить ВСУ информацию о позициях оккупантов в обмен на выход украинских войск из Бахмута.

В одном документе, который попал в руки журналистов The Times, говорится о том, что представители ГУР встречались с представителями Пригожина в одной из неназванных африканских стран.

Буданов напрямую не ответил, ездили ли его подчиненные на переговоры с "вагнеровцами", но отметил, что часто приходилось раньше видеться с наемниками Пригожина.

"Сталкивались ли мы с "Вагнером"? Конечно, мы это делали. Скажем так: мы "встречались" с ними во многих африканских странах. "Встретились" во многих значениях", - сказал Буданов.

Ранее Алексей Арестович рассказывал, что спецслужбы Украины и России находятся в постоянном диалоге.

Мятеж ЧВК "Вагнер" в России - комментарии Буданова

Ранее Буданов заявил, что ФСБ получила задание ликвидировать Пригожина. Также руководитель ГУР предполагал, что если бы Пригожин зашел в Кремль, то оказалось бы, что здание пустое - все убежали.

Вас также могут заинтересовать новости: