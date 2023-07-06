Глава ГУР МОУ Кирилла Буданова заинтересовал анализ документа секретного внутреннего исследования, проведенного российским Министерством внутренних дел (МВД) об уровне общественной поддержки во время мятежа ЧВК "Вагнер".
В интервью The Times Буданов подчеркнул, что Россия созрела для гражданской войны.
"Ситуация указывает на то, о чем говорила наша служба: Российская Федерация находится на грани гражданской войны. Нужно небольшое внутреннее "дело" и внутренний конфликт усилится", - считает руководитель ГУР.
Документы американской разведки, обнародованные на платформе группового чата Discord, свидетельствуют о том, что в январе этого года Евгений Пригожин общался с украинской разведкой, предлагая предоставить ВСУ информацию о позициях оккупантов в обмен на выход украинских войск из Бахмута.
В одном документе, который попал в руки журналистов The Times, говорится о том, что представители ГУР встречались с представителями Пригожина в одной из неназванных африканских стран.
Буданов напрямую не ответил, ездили ли его подчиненные на переговоры с "вагнеровцами", но отметил, что часто приходилось раньше видеться с наемниками Пригожина.
"Сталкивались ли мы с "Вагнером"? Конечно, мы это делали. Скажем так: мы "встречались" с ними во многих африканских странах. "Встретились" во многих значениях", - сказал Буданов.
Ранее Алексей Арестович рассказывал, что спецслужбы Украины и России находятся в постоянном диалоге.
Мятеж ЧВК "Вагнер" в России - комментарии Буданова
Ранее Буданов заявил, что ФСБ получила задание ликвидировать Пригожина. Также руководитель ГУР предполагал, что если бы Пригожин зашел в Кремль, то оказалось бы, что здание пустое - все убежали.