ОПЗЖ хочет пересмотреть законность решения СБУ.

Депутат от пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" и глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич заявил, что добился с коллегами по фракции рассмотрения вопроса блокировки нового канала Медведчука "Перший незалежний" в Раде.

Об этом он заявил с трибуны во время заседания парламента 2 марта.

При этом он поблагодарил за содействие в решении "руководителей фракций" и лично председателя Рады Дмитрия Разумкова.

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ОПЗЖ, в частности, хочет пересмотреть законность решения СБУ.

"Принято решение в двух комитетах рассмотреть вопрос законности действий Службы безопасности Украины. В случае если уровней комитетов будет недостаточно для соответствующего реагирования, то этот вопрос будет возвращен на рассмотрение глав фракций", – заявил парламентарий.

Приобретенный соратником кума Путина Тарасом Козаком "Перший незалежний" канал, созданный из трех подсанкционных ZIK, NewsOne и 112 Украина, 26 февраля молвил только один час.

Позже в интервью Детектор медиа первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль отметил, что СБУ направляла им письмо о возможных угрозах информационной безопасности в связи с началом его вещания.

Однако возразил, что спецслужба могла отключить новый канал Медведчука, но могла обратиться к провайдерам при условии наличии тех же нарушений, что были на заблокированных ZIK, NewsOne и 112 Украина.

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

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Автор: УНИАН