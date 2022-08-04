Евросоюз не может быть эффективным, когда одна-единственная страна может остановить солидарное решение всех остальных.

Перспективы вступления Украины в ЕС зависят от того, чем закончится война с РФ.

Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма интервью ВВС.

"Это очень зависит от того, чем закончится война. Вряд ли много шансов на это будет иметь Украина как территория замороженного конфликта и "серая зона" между Западом и Россией. Украина - победительница, наверное, будет продвигаться в Евросоюз быстро и успешно. Но каким будет сам ЕС? Сегодня в евросообществе происходят тектонические процессы, которых невозможно было представить еще вчера", - заявил он.

По мнению Кучмы, Евросоюз не может быть эффективным, когда одна-единственная страна может остановить солидарное решение всех других.

"Особенно - учитывая наличие в нем членов, мягко говоря, со странной позитивностью настроенных к Путину. И вот уже на самом высоком уровне звучат заявления о том, что пора пересмотреть принцип единодушия в принятии решений, связанных с внешней политикой Евросоюза. И принципиально, что это прозвучало из уст канцлера Германии Олафа Шольца, главы одной из европейских стран с действительно решающим голосом. Считаю, что это абсолютно правильно", - заявил он.

"Если Евросоюз будет меняться именно в этом направлении обретения большей гибкости и эффективности, то я уверен, что и процесс нашего вступления в ЕС облегчится, и пребывание в его составе принесет Украине гораздо больше стратегических выгод", - добавил Кучма.

Как известно, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Этот статус получила и Молдова.

Тем временем в Кабмине объяснили, что дает статус кандидата в ЕС для Украины. В частности, он официально запускает процесс приобретения Украиной членства в Евросоюзе, открывает для Украины участие в программах и инициативах Евросоюза. Также он начнет условия для приближения уровня жизни, благосостояния и правовой защиты украинцев, как в других странах ЕС, и прочее.

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