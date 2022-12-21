Президент планирует провести ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины.

Президент Владимир Зеленский впервые за время войны покинул Украину ради зарубежного визита и сейчас уже находится в Вашингтоне.

Соответствующие фото Зеленского на аэродроме в США обнародованы в Telegram. По словам президента, он поехал в Вашингтон, чтобы продолжить сотрудничество со Штатами.

"Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы. Проведу ряд переговоров для укрепления стойкости и обороноспособности Украины", - прокомментировал Зеленский.

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В частности, отметил он, состоится встреча с президентом США Джозефом Байденом - будут обсуждать двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки.

"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", - добавил украинский президент.

Зеленский в США

Как сообщал УНИАН, к организации и обеспечению мер безопасности Зеленского от время визита в Вашингтон были привлечены различные структуры США. По данным издания, Зеленский прибыл в Польшу на поезде до Перемышля, возле польско-украинской границы. В Вашингтон украинский президент вылетел из аэропорта Жешув.

Американские законодатели уже получили указания относительно выступления Зеленского перед Конгрессом. СМИ опубликовали расписание встречи.

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