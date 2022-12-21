Это первый зарубежный визит Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В среду, 21 декабря 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника, планируется, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретит президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Внезапная поездка Зеленского в США будет совпадать с намерением администрации Байдена отправить новый пакет помощи в Украину, в который войдут зенитные ракетные комплексы Patriot.

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Визит, который не был доработан и который ранее не состоялся в связи с опасениями в области безопасности, ознаменует первую зарубежную поездку Зеленского со времени российского полномасштабного вторжения в феврале.

Обновлено: Как сообщает издание Axios, на Капитолийском холме готовятся принимать Зеленского в рамках совместного заседания обеих палат Конгресса на этой неделе. Хотя детали визита еще не доработаны, полиция наращивает меры безопасности для потенциального визита в среду.

В частности, ожидается, что Зеленский поблагодарит американских законодателей за оказание помощи на миллиарды долларов для военных усилий Украины. Также Зеленский должен объяснить, почему Украина нуждается в большем финансировании.

В то же время спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в своем письме призвала "всех членов физически присутствовать на нашей вечерней сессии в среду".

Война в Украине: роль США

С начала полномасштабного вторжения России в Украину США поддерживают нашу страну. В частности, Штаты предоставляют Украине военную технику, а также обучают украинских военных.

Кроме того, США намерены отправить Украине комплекты электронного оборудования, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы". Именно они обеспечивают высокую степень точности наведения.

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