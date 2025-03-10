Положение украинского президента выглядит все более напряженным, а сигналы от администрации Трампа странные и удручающие.

Переговоры в Саудовской Аравии станут для украинского президента Владимира Зеленского последним шансом наладить отношения со США, поскольку его положение выглядит все более опасным, пишет The Times.

"Украинский лидер понимает, что ему жизненно необходимо восстановить хоть какие-то рабочие отношения с администрацией Дональда Трампа. Однако сигналы из Вашингтона столь же удручающи, сколь и странны", - пишет издание.

Так, спустя всего несколько дней после ласковых слов в адрес Украины в своем обращении к Конгрессу Трамп заявил, что ему легче иметь дело с Россией, чем с Украиной, и даже предположил, что Украина "может не выжить в любом случае".

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Однако не только слова встревожили Украину, и большинство союзников Америки по НАТО; решение Вашингтона прекратить наступательные кибероперации против России и приостановить всю военную помощь Украине, а также обмен разведданными серьезно подрывает способность Киева противостоять давлению России на фронте, особенно в Курской области.

Зеленский выразил "сожаление" по поводу катастрофической встречи в Белом доме с Трампом, как того требовал Вашингтон. Он также заявил, что готов к немедленному заключению сделки по предоставлению США доступа к редкоземельным минералам.

Однако эта символическая, хотя и дорогостоящая уступка едва ли поможет Киеву в этот критический момент, подчеркивает The Times. Она не гарантирует ни восстановления обмена разведывательной информацией, что важно для предупреждения о готовящихся ударах российских беспилотников, ни участия США в любых будущих миротворческих силах, ни немедленного присутствия на местах американского персонала для добычи полезных ископаемых:

"В лучшем случае, Зеленский сможет убедить Рубио попросить Трампа учесть позицию Украины, когда он встретится с президентом Путиным на саммите, который также пройдет в Саудовской Аравии в ближайшие несколько недель".

Переговоры Украины и США в Джидде

По данным The Times, Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров со США, чтобы не допустить повторения катастрофической ссоры Зеленского и Трампа.

Также СМИ сообщали что Украина на переговорах в Саудовской Аравии попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку.

Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией в отношении дальних беспилотников и ракетных ударов и боевых операций в Черном море в надежде, что это заставит Вашингтон отменить свое решение о замораживании обмена разведданными и поставок оружия.

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