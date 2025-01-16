'Трамп может давить на Россию': Зеленский ответил, есть ли шанс закончить войну в 2025 году

Президент подчеркнул, что с точки зрения армии Европа без вооруженных сил Украины не способна воевать с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что от новоизбранного президента США Дональда Трампа надо реальные гарантии безопасности для Украины и принуждение российского диктатора Владимира Путина к прекращению войны.

Об этом глава государства сказал в интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву.

В частности, у президента Украины спросили, может ли в этом году закончиться война.

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Зеленский напомнил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял, что очень хочет закончить войну. Это сообщение было как публичным, так и не публичным.

"И он способен лидер давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай. И боится объединенную Европу", - сказал Зеленский.

При этом, по мнению президента Украины, с точки зрения армии, Европа без вооруженных сил Украины не способна воевать с Россией.

"Российская армия больше, чем вся армия Европейского Союза. Больше, больше оружия, больше людей и больше наглости, потому что европейцы цивилизованные, и они не привыкли к тому, они не знают, что это такое... Слава богу, что они живы и живут в мире, в демократии, и не знают, что такое война. Но Россия знает и имеет опыт. Без украинской армии шансов у армий Европейского Союза на сегодня нет", - отметил Зеленский.

Глава государства уверен, что российский диктатор Владимир Путин об этом знает и говорит об этом в середине своего окружения.

"Поэтому, Украина - это не стена, чтобы оккупировать или защитить Украину. Нет!" - Это вопрос оккупации Европы. Он пройдет очень быстро и будет выкручивать руки. Факт. Я в этом абсолютно уверен. Поэтому, когда вы говорите: можем ли в этом году остановить (войну)? Мы должны сделать все", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, глава государства сказал, что сегодня Америка является сильным партнером, и есть Европейский Союз, который стал крепче благодаря наращиванию и росту производства вооружения.

"Европейскому Союзу надо быть более прагматичным. В два-три раза наращивать свое производство для себя", - добавил Зеленский.

Он уточнил, что Европа должна наращивать производство оружия не для того, чтобы воевать, но чтобы россияне знали, что все это есть в Европе и европейцы производят больше.

"И Европа сможет. И тогда, таким образом, вы бьете по рукам Путину. Это важно. Трамп может заставить. Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен принудить Путина к дипломатии - закончить эту войну. Но, Трамп, я считаю, способен, и дай бог, он сможет предложить Украине реальные гарантии безопасности. Это не предложение. Это не просто, знаете, как бизнес - что-то предложить: будешь, не будешь, хочешь не хочешь, нет - Нам надо реальные гарантии безопасности, которые и для нас, и для Европы, и для русских будут означать, что это реальные гарантии безопасности, что Украина сможет защитить и себя и других, если Путин снова уйдет", - подчеркнул Зеленский.

Позиция администрации Трампа относительно войны

Как сообщал УНИАН, 15 декабря выдвиженец на должность государственного секретаря США в администрации избранного президента США Дональда Трампа Марко Рубио высказал мнение, что официальная позиция США должна заключаться в том, чтобы полномасштабная война, начатая Россией против Украины, была завершена.

По его мнению, на уступки при достижении мирного соглашения придется пойти и России, и Украине. Рубио утверждает, что у России все равно нет шансов захватить всю Украину, как и у Украины нет шансов вернуть временно оккупированные территории.

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