По мнению дипломата, прекращения проекта "Северный поток - 2" недостаточно.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выступил с призывом ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России в качестве ответа на отравление Алексея Навального.

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Как сообщает DW, такое заявление дипломат сделал в интервью агентству dpa.

"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - заявил украинский посол.

По его мнению, требуемого рядом германских политиков прекращения проекта "Северный поток - 2" недостаточно. Режим Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику".

Украинский дипломат также потребовал прекращения всех европейских инвестиций в экономику России.

"Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлеру (Германии – ред.), федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены", - подчеркнул Мельник.

По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не играют для него никакой роли.

Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике.

24 августа во Германии подтвердили отравление оппозиционера. 2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

Официальный Берлин хочет добиться от Москвы полноценного расследования отравления оппозиционного политика. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что отказ от расследования может привести к пересмотру позиции Берлина по строительству газопровода «Северный поток-2».

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Автор: Дмитрий Захаров