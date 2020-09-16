Главным недостатком транспортной инфраструктуры Киева Борислав Береза ​​также назвал отсутствие перехватывающих стоянок на въезде в город и «показательный» ремонт дорог перед выборами.

Лидер «Экопартии Березы» Борислав Береза ​​провел социальный эксперимент. Вместе с журналистами 24 канала политик преодолел автомобилем путь с Троещины в центр Киева в часы пик – в 8:00 утра.

Сколько времени ежедневно тратят на такой маршрут киевляне и почему в Киеве назревает транспортный коллапс Борислав Береза ​​рассказал в сюжете.

«В среднем за год каждый киевлянин тратит где-то 9 суток, стоя в пробках. Сегодня в Киеве официально зарегистрировано 1,2 млн автомобилей: 20% грузовики, а остальные легковые автомобили. Проблема в том, что столица рассчитана даже не на половину, а всего на 300-400 тысяч машин. Дороги Киева в 3-4 раза перегружены», – рассказал во время поездки журналистам политик.

Главным недостатком транспортной инфраструктуры Киева Борислав Береза ​​также назвал отсутствие перехватывающих стоянок на въезде в город и «показательный» ремонт дорог перед выборами. Он подчеркнул, что такие ремонтные работы часто плохо организованы, поэтому также становятся причиной увеличения пробок.

В итоге на дорогу с Троещины до Крещатика, соблюдая правила дорожного движения, Борислав Береза ​​потратил полтора часа. Впрочем, по словам политика, это не предел.

«Чтобы доехать с Троещины в центр нужно час, два, а то и больше. Если будет построено метро, время на дорогу уменьшится вдвое. Но сейчас, чтобы разгрузить дороги, нужно по крайней мере развивать общественный транспорт. Хотя бы заменить маршрутки на полноценные автобусы», – заявил он.

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Автор: УНИАН