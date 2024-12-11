По словам премьер-министра Венгрии, его страна приложила новые усилия для достижения мира.

Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и провести масштабный обмен военнопленными, однако президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На своей странице в соцсети X венгерский лидер прокомментировал твит, в котором Зеленский резко отреагировал на его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

"В конце венгерского председательства в ЕС мы приложили новые усилия для достижения мира. Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Владимир Зеленский четко отверг и исключил это сегодня. Мы сделали все, что могли!", - написал Орбан.

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Однако венгерский политик ничего не сказал о том, предлагал ли он такую идею Путину и какова была его реакция, если такое предложение действительно объявлялось.

В то же время Виктор Орбан ничего не написал о том, выдвигал ли он такое предложение Владимиру Путину, и какой была реакция главы Кремля, если такое предложение действительно было.

Разговор между Орбаном и Путиным - что известно

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. По информации российских СМИ, политики также говорили и об Украине.

В свою очередь на такой разговор отреагировал украинский лидер. В частности Владимир Зеленский призвал политиков не играть на собственный имидж за счет единства, а заботиться о совместном успехе.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН", - добавил президент.

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