Президент призвал не играть на собственный имидж за счет единства.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому диктатору Путину.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН", - написал Зеленский в своем Telegram-канале

Он также призвал политиков не играть на собственный имидж за счет единства, а заботиться об общем успехе.

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"Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины. Благодарен Президенту Трампу и многим лидерам Европы, с которыми мы уже работаем вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира", - добавил Зеленский.

Виктор Орбан: последние новости

По данным российских СМИ, Орбан во время звонка с Путиным обсудил мирные переговоры между Киевом и Москвой. Зато Путин в ответ пожаловался на "деструктивную линию киевского режима", который якобы исключает возможность мирного урегулирования.

Незадолго до этого Орбан провел встречу с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Также на встрече присутствовали будущий советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Волц и бизнесмен Илон Маск.

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