Украина не будет признавать юридически свои оккупированные территории территориями России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью для СBN, отвечая на вопрос о позиции украинцев, которые выступают против территориальных уступок.
"Мы не можем юридически признать наши территории, которые оккупированы Россией, - признать их российскими. Мы не можем и по Конституции Украины, по закону и внутренне. Это раскол для Украины и украинского общества", - отметил он.
Глава государства добавил, что самым сильным оружием Украины во время полномасштабного вторжения было единство нашего общества.
"И я считаю, что это самое сильное наше оружие. Это наши люди и единство наших людей. И поэтому нельзя играть вещами, которые могут раскалывать общество. Если бы у нас было очень много сил, техники и т.д., - то, что мы просили у наших партнеров, - мы бы быстрее могли давить на поле фронта", - сказал Зеленский.
Он отметил, что если у Украины таких сил будет недостаточно, то какие-то вопросы можно решать дипломатическим путем. Президент подчеркнул:
"И это правильно. Но признавать юридически оккупированные территории территориями России мы не будем. Там много людей раньше жили. Они потеряли дома. Кто-то отдал свою жизнь, кто-то защищал. Много людей в плену. Десятки тысяч людей, детей, десятки тысяч детей в плену, были депортированы силой. Тысячи людей в плену: как военных, так и гражданских".
Зеленский напомнил, что россияне разрушили много всего в Украине.
"Как мы можем признать ту нашу землю, все то, что было, признать российским? Значит, простить им это? Если вы юридически признаете те или иные временно оккупированные территории российскими, - это значит, мы простили им. Значит, мир успокоился и дал им возможность", - подчеркнул он.
Глава государства отметил, что это очень плохой пример для будущих таких рисков в других уголках мира.
"Поэтому юридически это невозможно. Но дипломатически надо достигать своих целей. А цели - это устойчивый мир, безопасный мир. И более быстрый для Украины", - сказал Зеленский.
Вступление Украины в НАТО - позиция Зеленского
Президент Зеленский отметил, что приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие Альянса может распространяться не на все ее территории.
"Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО. Но, если мы хотим реально закончить войну, то мы должны Украине дать НАТО. Приглашение дается всей Украине в международно признанных границах. Здесь не о чем говорить", - сказал президент.
В то же время, добавил он, действие Альянса может распространяться на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, а затем - с будущим расширением.