Глава государства добавил, что самым сильным оружием Украины во время полномасштабного вторжения было единство нашего общества.

Украина не будет признавать юридически свои оккупированные территории территориями России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью для СBN, отвечая на вопрос о позиции украинцев, которые выступают против территориальных уступок.

"Мы не можем юридически признать наши территории, которые оккупированы Россией, - признать их российскими. Мы не можем и по Конституции Украины, по закону и внутренне. Это раскол для Украины и украинского общества", - отметил он.

Глава государства добавил, что самым сильным оружием Украины во время полномасштабного вторжения было единство нашего общества.

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"И я считаю, что это самое сильное наше оружие. Это наши люди и единство наших людей. И поэтому нельзя играть вещами, которые могут раскалывать общество. Если бы у нас было очень много сил, техники и т.д., - то, что мы просили у наших партнеров, - мы бы быстрее могли давить на поле фронта", - сказал Зеленский.

Он отметил, что если у Украины таких сил будет недостаточно, то какие-то вопросы можно решать дипломатическим путем. Президент подчеркнул:

"И это правильно. Но признавать юридически оккупированные территории территориями России мы не будем. Там много людей раньше жили. Они потеряли дома. Кто-то отдал свою жизнь, кто-то защищал. Много людей в плену. Десятки тысяч людей, детей, десятки тысяч детей в плену, были депортированы силой. Тысячи людей в плену: как военных, так и гражданских".

Зеленский напомнил, что россияне разрушили много всего в Украине.

"Как мы можем признать ту нашу землю, все то, что было, признать российским? Значит, простить им это? Если вы юридически признаете те или иные временно оккупированные территории российскими, - это значит, мы простили им. Значит, мир успокоился и дал им возможность", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что это очень плохой пример для будущих таких рисков в других уголках мира.

"Поэтому юридически это невозможно. Но дипломатически надо достигать своих целей. А цели - это устойчивый мир, безопасный мир. И более быстрый для Украины", - сказал Зеленский.

Вступление Украины в НАТО - позиция Зеленского

Президент Зеленский отметил, что приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие Альянса может распространяться не на все ее территории.

"Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО. Но, если мы хотим реально закончить войну, то мы должны Украине дать НАТО. Приглашение дается всей Украине в международно признанных границах. Здесь не о чем говорить", - сказал президент.

В то же время, добавил он, действие Альянса может распространяться на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, а затем - с будущим расширением.

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