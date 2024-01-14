В рамках визита украинский президент проведет ряд важных встреч.

Президент Владимир Зеленский 15 января отправится в Швейцарию с рабочим визитом.

Как говорится в сообщении Офиса президента в Telegram, в рамках визита Зеленский встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и со своим швейцарским коллегой.

Кроме того, Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч в Давосе.

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Напомним, в конце ноября 2023 года в Украину приезжал президент Швейцарии Ален Берсе. А в марте прошлого года Берсе заявлял, что швейцарское оружие не должно попасть на войну в Украину. По словам Берсе, политика его страны основана на "приверженности миру, гуманитарному праву и посредничеству, где это возможно".

Форум в Давосе и Зеленский

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что президент Владимир Зеленский может поехать в Швейцарию и принять участие в экономическом форуме.

Позже президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского.

А сегодня в Давосе состоялась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира. Участие приняли представители 81 страны и международной организации, что на 15 больше, чем на прошлой встрече.

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